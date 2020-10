Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081020-823: Zwei Verletzte bei Betriebsunfall in Stahlwerk

Lindlar (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in einem Edelstahlwerk in Lindlar-Kaiserau hat sich am heutigen Morgen (8. Oktober) ein Arbeiter durch den Kontakt mit flüssigem Metall schwere Verletzungen zugezogen; ein zweiter Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Gegen 06.40 Uhr war es in dem Schmelztiegel eines Schmelzofens zu einer Verpuffung gekommen. Ein Teil der flüssigen Schmelze schleuderte umher und traf zwei in dem Bereich beschäftigte Arbeiter. Während ein 24-jähriger Lindlarer dabei lediglich leichte Verletzungen erlitt, zog sich ein 29-Jähriger aus Wipperfürth schwerste Verletzungen zu; eine Lebensgefahr kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der Mann kam zur Behandlung in eine Kölner Spezialklinik. Um die Unglücksursache zu klären, haben die Kriminalpolizei sowie das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen am Unglücksort aufgenommen.

