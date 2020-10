Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081020-822: Dieb hinterlässt Mountainbike

Wiehl (ots)

Ein hochwertiges Mountainbike hat am Mittwoch Nachmittag ein Unbekannter in Wiehl gestohlen und "als Ersatz" ein anderes Mountainbike stehen lassen. Das gestohlene Fahrrad der Marke KTM in den Farben schwarz und orange war zwischen 15 und 18 Uhr in ein einem Gartenhaus eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Wiehler Feld" abgestellt. Gegen 18 Uhr bemerkte die Geschädigte ein fremdes Mountainbike im Garten. Als sie der Sache auf dem Grund gehen wollte, musste sie feststellen, dass ihr eigenes Mountainbike fehlte und der Dieb vermutlich die Räder getauscht hatte. Ob dieses Rad ebenfalls gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke AlFactory. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell