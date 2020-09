Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sprühstoß aus Scheibenwischanlage trifft Radfahrer in die Augen

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Kapeller Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe eines Einkaufsmarktes hatte der Radfahrer vom parallel verlaufenden Radweg auf die Straße gewechselt, als der 59-Jährige von einem Pkw Opel überholt wurde. Während des Überholvorganges habe der Pkw-Fahrer kurz die Scheibenwaschanlage betätigt, den Radfahrer ins Auge getroffen und ein Brennen verursacht. Nach dem Ausspülen der Augen konnte der Radfahrer seine Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen zum Motiv des 69-jährigen Autofahrers dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell