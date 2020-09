Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW geschrammt

Bad Bergzabern (ots)

Ein Schüler der BBS in Bad Bergzabern hatte seinen silbergrauen BMW am Donnerstag, d. 3.9.20, im Zeitraum von 7.40 - 15.05 Uhr ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkfläche in der Steinfelder Straße in der Nähe der Schule abgestellt. Beim Wegfahren stellte der Geschädigte einen kleineren Lackschaden am vorderen rechten Fahrzeugeck fest; vom Verursacherfahrzeug stammt eine weiße Farbantragung. Der Reparaturschaden dürfte sich auf etwa 250 EUR belaufen. Der Verursacher meldete sich bislang nicht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern telefonisch unter der 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

