Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Unfallflucht wurde beobachtet ++ Regenschauer auf der Autobahn - Mercedes kracht in Schutzplanken ++

Rotenburg (ots)

Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt

Scheeßel. Ein besorgter Autofahrer ist am Donnerstagabend Zeuge einer Trunkenheitsfahrt geworden und hat sie sofort der Polizei gemeldet. Dem 20-Jährigen war gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 131 zwischen Scheeßel und Westervesede ein vor ihm fahrender BMW aufgefallen. Der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit und in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Bis zum Eintreffen der Polizei folgte der Zeuge dem BMW über Hemslingen auf die Bundesstraße 71 bis in den Heidekreis. Dort stoppte der Fahrer seinen Wagen an einer Bushaltestelle. Kurz darauf traf die Streifenbesatzung der Rotenburg Polizei ein. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich sehr schnell, dass der Zeuge alles richtig eingeschätzt hatte. Der 36-jährige Fahrer des BMW stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen erstaunlichen Wert von über 2,7 Promille. Er habe nur ein oder zwei Bier und eine Whisky-Mischung getrunken, so der Mann gegenüber den Beamten. Er musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Unfallflucht wurde beobachtet

Rotenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagmittag in der Elise-Averdiek-Straße eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Demnach sei der Fahrer eines braunen Pkw beim Ausparken auf einem Parkplatz gegen den neben ihm stehenden Audi einer Frau aus dem Landkreis Verden gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden vom mehreren hundert Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und fuhr fort. Mit dem abgelesenen Kennzeichen ermittelte die Polizei einen 55-jährigen Fahrer. An seinem Fahrzeug befand sich eine Beschädigung, die zu der Kollision passt. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Regenschauer auf der Autobahn - Mercedes kracht in Schutzplanken

Elsdorf/A1. Rund fünfzigtausend Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagmittag auf der Hansalinie in Richtung Hamburg ereignet hat. Während eines Regenschauers gegen 12 Uhr verlor der 31-jährige Fahrer eines Mercedes auf dem linken Überholstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleudert zunächst über alle drei Fahrspuren hinweg nach rechts in die Außenschutzplanke und von dort zurück gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Mercedes auf der mittleren und linken Fahrspur quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand wohl ein Totalschaden.

Nach Drogenfahrt - Polizei stoppt Wiederholungstäter

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei hat am Donnerstagabend einen 37-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er steht im Verdacht sein Auto unter dem Einfluss von Drogen gelenkt zu haben. Gegen 20 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung seinen Wagen auf der Elmer Landstraße. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann unter dem Einfluss von Marihuana unterwegs war. Außerdem war er den Beamten bereits wegen ähnlicher Fahrten bekannt. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe und auch die Fahrzeugschlüssel abgegeben.

Einbruch in Malerfirma

Zeven. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Malermeisters an der Hermannstraße eingedrungen. Dort brachen die Unbekannten eine Schlüsselbox und einen Tresor auf. Aus mehreren Firmenfahrzeugen nahmen sie Werkzeug heraus und machten sich damit aus dem Staub.

Transporter aufgebrochen

Visselhövede-Schwitschen. In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter auf dem Gelände einer Firma für Haustechnik an der Hauptstraße zwei VW Crafter aufgebrochen. An beiden Fahrzeugen öffneten sie gewaltsam die Schlösser der Hecktüren. Was die Täter dabei erbeutet haben, steht noch nicht fest.

