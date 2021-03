POL-ROW: ++ Hansalinie nach Unfall gesperrt - 25-jähriger Autofahrer verletzt ++ Fahrraddieb radelt davon ++ Vandalismus auf dem Spielplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Hansalinie nach Unfall gesperrt - 25-jähriger Autofahrer verletzt

Stuckenborstel/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Mittwochabend ein 25-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Audi in Richtung Hamburg unterwegs. Er wollte vom mittleren der drei Fahrstreifen auf den linken Überholstreifen wechseln. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den von hinten herannahenden BMW eines 20-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden in die Leitplanken geschleudert. Der 25-jährige Unfallverursacher zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Durch die herumfliegenden Trümmerteile wurde zudem der Mercedes eines 28-Jährigen beschädigt. Am Audi und am BMW entstand jeweils ein Totalschaden. Die Autobahn musste für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.

Fahrraddieb radelt davon

Rotenburg. Ein noch unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag im Mittelweg ein schwarzes Damenfahrrad gestohlen. Nach eigenen Angaben sei die 21-jährige Eigentümerin gegen 15.45 Uhr damit nach Hause gekommen und habe es unverschlossen vor ihrer Wohnung abgestellt. Kurze Zeit später bemerkte die junge Frau, dass das Rad nicht mehr da war. Sie konnte gerade noch einen Mann sehen, der darauf in Richtung Glockengießer Straße davonfuhr. Die Frau rannte dem Täter hinterher, musste die Verfolgung dann jedoch abbrechen. Sie beschreibt den Unbekannten als etwa 45-Jährigen Mann mit schulterlangen, schwarzen Haaren. Er sei mit einem grauen Langarmshirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Das gestohlene Damenrad stammt vom Hersteller Stevens. Auffällig daran ist ein pinkfarbener Sticker auf dem hinteren Schutzblech. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Taschendiebe bestehlen Seniorin beim Einkaufen

Scheeßel. Eine 78-jährige Scheeßelerin ist am Mittwochnachmittag in einem Discounter am Vahlder Weg Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte ihr graues Portemonnaie mit Bargeld, Personalausweis und Bankkarten während des Einkaufs in ihrer offenen Jackentasche bei sich. Das nutzten die Täter, um es unbemerkt zu stehlen.

Vandalismus auf dem Spielplatz - Polizei bittet um Hinweise

Lauenbrück. In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter auf einem Spielplatz an der Bahnhofstraße eine Holzsitzbank zerstört. Die Tat dürfte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. Den Sachschaden beziffert die geschädigte Gemeinde auf mehrere hundert Euro. In der Nähe der Sitzbank fand eine Gemeindemitarbeiterin eine schwarze Jacke. Sie könnte vom Täter stammen. Daher bittet die Finteler Polizei Zeugen, denen die Jacke bekannt ist, unter Telefon 04265/95486-0 um Hinweise.

49-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Vermutlich unter dem Einfluss von Marihuana und Kokain ist ein 49-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung war gegen 15 Uhr in der Neuen Straße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. In der Hansestraße wurde das Fahrzeug gestoppt. Im Gespräch mit dem Fahrer erkannten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der 49-Jährige musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt schnellen Mofafahrer

Rotenburg. Ein 33-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag mit einem frisierten Mofa im Mittelweg von einer Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei gestoppt worden. Den Beamten war aufgefallen, dass das motorisierte Zweirad deutlich schneller als die erlaubten 25 Stundenkilometer fuhr. Das räumte der Mofafahrer auch ein. Er konnte bei der Kontrolle aber keinen Führerschein und auch keine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Deshalb stellten die Polizisten das Mofa sicher und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahrens wegen des Führerscheinvergehens ein.

