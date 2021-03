Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ Auffahrunfall in der Bergstraße - Rollerfahrerin verletzt ++ Feuerholz vom Heimathaus gestohlen ++ Diebstahl aus Bürogebäude ++

Rotenburg (ots)

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Gnarrenburger Straße/Birkenweg ist eine 57-jährige Radfahrerin am frühen Montagmorgen verletzt worden. Ein 51-jähriger Autofahrer hatte gegen 5.30 Uhr mit seinem VW Polo von der Gnarrenburger Straße nach links in den Birkenweg abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich die auf dem Gehweg fahrende Frau. Durch die Kollision kam die 57-Jährige zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde sie im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Auffahrunfall in der Bergstraße - Rollerfahrerin verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Bergstraße ist eine 18-jährige Rollerfahrerin am Montagvormittag verletzt worden. Die junge Frau war gegen 11.30 Uhr hinter dem Ford einer 80-jährigen Autofahrerin unterwegs. Als die Seniorin verkehrsbedingt halten musste, erkannte die Rollerfahrerin das zu spät. Sie fuhr auf das Fahrzeug auf und wurde dabei leicht verletzt.

Feuerholz vom Heimathaus gestohlen

Rotenburg. Etwa einen Kubikmeter Feuerholz haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes vom Grundstück des Heimathauses an der Burgstraße gestohlen. Zum Abtransport dürften sie ein Fahrzeug eingesetzt haben. Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Diebstahl aus Bürogebäude

Höperhöfen. Durch eine Terrassentür sind unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in ein Bürogebäude an der Straße Höperhöfen eingedrungen. Im Untergeschoss beschmierten sie Wände und Türen. Im Obergeschoss fanden die Täter Bargeld in einer Geldkassette. Damit machten sie sich aus dem Staub.

