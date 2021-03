POL-ROW: ++ Überholunfall in der Scheeßeler Straße - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Überholunfall in der Scheeßeler Straße - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagmorgen in der Scheeßeler Straße in Höhe Ampelanlage an der Einmündung zum Südring ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Während eines Überholmanövers gegen 6.30 Uhr in Richtung Zeven kam es zu einer seitlichen Berührung zweier Fahrzeuge. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0.

