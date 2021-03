Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Taschendiebstähle häufen sich - Präventionskampagne "Schlauer gegen Klauer" ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebstähle häufen sich - Präventionskampagne "Schlauer gegen Klauer"

LK Rotenburg. Unter diesem Motto appelliert die Polizeiinspektion Rotenburg an alle Bürger, insbesondere aber an Seniorinnen und Senioren. Wir beobachten zurzeit eine Häufung von Taschendiebstahlsdelikten im Landkreis, so Hauptkommissar Thomas Teuber vom Präventionsteam der Rotenburger Polizei. Immer wieder werden ältere Mitbürger im Bereich von Einkaufmärkten zum Opfer von dreisten Diebstählen. Die Täter nutzen in den meisten Fällen die Sorglosigkeit der Betroffenen und entwenden z.B. abgelegte Wertsachen aus Einkaufswagen. Aber Geldbörsen werden den Geschädigten auch aus Jackentaschen unbemerkt gestohlen. Um sich zu schützen und es den Tätern nicht so einfach zu machen, gibt Teuber nochmal diese sinnvollen Ratschläge:

+ Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig.

+ Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper.

+ Tragen Sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

+ Legen Sie Ihre Geldbörse beim Einkauf nicht in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb, einen Einkaufswagen oder Ihren Rollator.

+ Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen.

Infokasten: Unter der Internetanschrift www.polizei-beratung.de finden Interessierte viele Tipps und Hinweise. Broschüren und Plakate zur Kampagne "Sei schlauer als der Klauer" stehen dort auch zum Download bereit.

