Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß mit Müllwagen - Mercedes Benz Vito stark beschädigt - Velbert - 2103007

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Müllwagen wurde ein Mercedes Benz Vito am Freitagmittag (26. Februar 2021) auf der Bessemer Straße in Velbert so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und angeschleppt werden musste. Der Fahrer des Müllfahrzeuges wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr bog der Fahrer eines Müllfahrzeuges, ein Lastkraftwagen der Firma MAN, aus einer Hofzufahrt nach rechts auf die Bessemer Straße in Richtung Stahlstraße ein. Hierbei stieß er mit einem Mercedes Benz Vito zusammen, welcher ihm - aus Richtung Stahlstraße gesehen - entgegen kam.

Der Mercedes Benz wurde im linken Frontbereich stark beschädigt, auch das Müllfahrzeug wies Schäden im Frontbereich auf. Der Fahrer des Lastkraftwagens wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell