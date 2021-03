Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Treppenhaus - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2103004

Mettmann (ots)

Nach einem Brandausbruch in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Ratingen am Sonntagabend (28. Februar 2021), ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brandausbruch im Keller eines hochgeschossigen Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Ratingen-West gerufen. Im Treppenhaus konnte ein durch Feuer beschädigter Handlauf und im Flur des Kellers ein beschädigtes Kinderfahrrad festgestellt werden.

Die Feuerwehr konnte beide Brandherde schnell löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinerlei Rückschlüssen auf den Verursacher.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Ob der hiesige Brandausbruch in Verbindung mit zwei weiteren Bränden im Januar diesen Jahres an der gleichen Tatörtlichkeit steht (wir berichteten: siehe Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4810663 zu ots-Nummer 2101046 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4805416 zu ots-Nummer 2101018), ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

