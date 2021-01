Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Brand in einem Hochhaus - Ratingen - 2101046

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (12. Januar 2021) kam es im Keller eines Hochhauses an der Berliner Straße in Ratingen zu einem Brandgeschehen, bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und leitete ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 16:20 Uhr bemerkte ein Handwerker, welcher mit Renovierungsarbeiten in dem Gebäude an der Berliner Straße in Ratingen-West beauftragt war, einen Brandgeruch aus dem Keller des hochgeschossigen Mehrfamilienhauses. Er informierte folgerichtig umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten im frei zugänglichen Keller des Hochhauses einen Brandausbruch auf einem Metalltisch fest, auf dem Unbekannte augenscheinlich Holzreste entzündet hatten. Die Feuerwehr lüftete den Keller, ein Gebäudeschaden konnte nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und leitete ein Strafverfahren ein. Bereits in der vergangenen Woche war es zu einem gleichgelagerten Brandgeschehen in dem Mehrfamilienhaus gekommen, über den wir bereits berichtet haben (siehe ots - Nummer 2101018, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4805416). Ob die aktuell vorliegende Brandstiftung mit dem zurückliegenden Fall in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell