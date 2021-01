POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person - Monheim- 2101045

Polizei Mettmann

Am 12.01.2021, gegen 12.50 h, ereignete sich in Monheim auf der Hegelstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 59-jährige Busfahrerin aus Düsseldorf befuhr mit einem Linienbus die Hegelstraße in Fahrtrichtung Geschwister-Scholl-Straße. Ein 27-jähriger Monheimer fuhr mit seinem Fahrrad rechts neben dem Bus in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fiel zu Boden. Ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam ist noch unklar und muss ermittelt werden. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Unfallstelle war zu keiner Zeit gesperrt.

