POL-ME: Nach Unfallflucht mit schwer verletztem Jugendlichen: Polizeiliche Ermittlungen dauern an - Langenfeld - 2101042

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann inzwischen mehrfach berichtete, ist am Donnerstagabend (7. Januar 2021) an der Kreuzung Schneiderstraße / Kronprinzstraße in Langenfeld ein 14 Jahre alter Jugendlicher von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Unfallverursacher war weitergefahren, ohne sich um den schwer verletzten Jugendlichen zu kümmern (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2101034, abrufbar unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4807557).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Die beim Verkehrskommissariat Süd eingerichtete Ermittlungskommission "Schneider" geht inzwischen mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nach, die auch über die Sozialen Netzwerke an die Polizei weitergeleitet wurden. Ob unter den Hinweisen eine "heiße Spur" ist, müssen die weiterhin laufenden Ermittlungen nun zeigen. Zudem haben die Ermittlerinnen und Ermittler der "EK Schneider" Flyer angefertigt, um die Zeugensuche zu intensivieren. Diese Handzettel wurden inzwischen im Bereich der Unfallstelle, aber auch im Öffentlichen Personennahverkehr, sichtbar platziert und verteilt.

Zudem haben die Ermittler der "EK Schneider" vorliegendes Videomaterial aus Überwachungskameras im Umfeld der Unfallstelle gesichtet und damit begonnen, dieses auszuwerten.

Die "EK Schneider" bittet nach wie vor darum, dass sich weitere, bislang noch nicht bekannte Zeugen, bei der Polizei melden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Daher fragt die Polizei weiterhin:

Wer hat am Donnerstagabend (7. Januar 2021) gegen 20:20 Uhr im Bereich der Kreuzung Schneiderstraße / Kronprinzstraße den Unfallhergang beobachtet? Wem ist im Nachgang des Unfalls ein Klein- oder Kompaktwagen mit entsprechenden Beschädigungen im Frontbereich aufgefallen?

Die Polizei hat gegen den noch unbekannten Autofahrer ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit sachdienliche Hinweise entgegen.

