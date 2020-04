Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 22 - jähriger Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss nach Flucht gestellt

Roßbach (Wied) (ots)

Am Sonntagabend sollte gegen 20:20 Uhr der Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades zur Kontrolle auf der Landesstraße 255 bei Waldbreitbach angehalten werden. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach längerer Verfolgung über Feld,- Wald- und Wiesenwege konnte das Fahrzeug in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) gestoppt werden. Der Fahrer floh zunächst fußläufig, konnte jedoch in einem Hinterhof gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille und ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Zudem ist der 22 - jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zu Gefährdungen von Unbeteiligten kam es nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Mögliche Beteiligte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

