Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung

57537 Wissen, Rathausstr. 24 (ots)

Am So., 05.04.2020, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 69-jähriger Zeuge durch einen lauten Knall auf einen unbekannten, dunkel gekleideten Täter aufmerksam. Die Person hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Später stellte sich heraus, dass der Rollladen an der Eingangstür des dortigen Spiel-In Casinos beschädigt wurde und ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR entstand. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



