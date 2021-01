Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Mülltonnenbrand - Heiligenhaus - 2101041

Mettmann (ots)

Am Montagabend (11. Januar 2020) kam es erneut zu einem Mülltonnenbrand in Heiligenhaus. Gegen 18:30 Uhr wurde eine Papiertonne an der Straße "Am Werkerwald" durch Feuer beschädigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner der Straße "Am Werkerwald" zwei Jugendliche, welche mittels eines Feuerzeugs Papier in einer Mülltonne anzündeten und anschließend Richtung "Stettiner Straße" flüchteten. Er informierte folgerichtig umgehend die Polizei und gab eine Personenbeschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen an.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte auf der "Stettiner Straße" zwei Heiligenhauser im Alter von 16 und 22 Jahren antreffen, deren Bekleidung auf die Beschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen zutraf. Nach einer Identitätsfeststellung konnten die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen jungen Männer ihren Weg fortsetzen.

Die Feuerwehr konnte den Brand an der Mülltonne schnell löschen. Der glücklicherweise nur geringe Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell