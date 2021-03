Polizei Mettmann

POL-ME: 72-Jähriger verursacht mit 1,8 Promille Auffahrunfall - Velbert - 2103006

Mettmann (ots)

Ein 72-jähriger Heiligenhauser hat am Samstagmorgen (27. Februar 2021) im Einmündungsbereich Jahnstraße / Heidestraße in Velbert unter dem Einfluss von Alkohol einen Auffahrunfall verursacht. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,8 Promille positiv. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Das war geschehen:

Gegen 08:50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Auffahrunfall auf der Jahnstraße in Velbert aufmerksam. Die Fahrerin eines Toyota Yaris gab gegenüber den Beamten an, die Jahnstraße in Richtung Heidestraße befahren zu haben. An der Kreuzung habe sie verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel halten müssen. Plötzlich sei ein VW Polo zwei Mal auf das Heck ihres Fahrzeuges aufgefahren. Der Fahrer des VWs, ein 72-jähriger Heiligenhauser, bestätigte die Angaben. An beiden Fahrzeugen entstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des Heiligenhausers Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,8 Promille (0,91mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Velbert angeordnet und durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 72-Jährigen ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

