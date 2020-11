Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Streit im S-Bahnhof Blankenese führt zur Verhaftung

HamburgHamburg (ots)

Am 04.11.2020 gegen 21:45 Uhr meldete eine S-Bahn-Triebfahrzeugführerin zwei Männer auf dem Bahnsteig in Blankenese, die lautstark miteinander in Streit geraten waren.

Sofort begab sich eine Streife der Hamburger Bundespolizei dorthin, um eine sich möglicherweise daraus entwickelnde körperliche Auseinandersetzung zu verhindern.

Die Bundespolizisten trafen beide Männer am Bahnsteig an und beruhigten diese.

Eine anschließende Überprüfung der Personen ergab bei dem 24-jährigen türkischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach Diebstahl.

Der gesuchte Mann wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt.

Da er den geforderten Betrag von 1200 Euro nicht beibringen konnte, wurde er in ein Hamburger Gefängnis überstellt. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen.

Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille.

Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, konnte nicht ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Hippler

Tel.: 0173/ 678 3461

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell