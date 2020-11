Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Comic-Dieb im Bahnhof Altona schlug wieder zu

HamburgHamburg (ots)

Am 04.11.2020 gegen 14:00 Uhr wurden Beamte der Hamburger Bundespolizei in ein Zeitschriftengeschäft im Bahnhof Altona gerufen. Der Ladendetektiv hatte einen Mann dabei beobachtet, wie dieser Comics in einer mitgeführten Tasche hatte stehlen wollen.

Die Bundespolizisten trafen vor Ort auf ein ihnen bekanntes Gesicht, denn der 44-jährige deutsche Staatsangehörige hatte zuletzt am 16.10.2020 versucht, 24 Comic-Bücher im Wert von 275 Euro zu entwenden (siehe Pressemitteilung vom 18.10.2020). Dabei war der Hamburger allerdings erwischt worden.

Auch diesmal wurden bei ihm insgesamt 19 Comics im Gesamtwert von ungefähr 165 Euro aufgefunden, die Auswahl beschränkte sich hauptsächlich auf Micky Maus und Spiderman.

Immerhin war der Mann zur Selbstreflexion in der Lage, denn den Beamten gegenüber gab er kleinlaut an, "dass es so nicht weitergehen könne".

Neben der Anzeige wegen Diebstahls erwartet den Comic-Dieb ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, denn nach seinem letzten Besuch im Zeitschriftengeschäft war gegen ihn ein Hausverbot verhängt worden.

Zudem brachte die polizeiliche Überprüfung eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Aufenthaltsermittlung nach Unterschlagung ans Licht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

