Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand von Holzlatten unter einem Carport +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Freitag, 03. April 2020, gegen 01:50 Uhr, Holzlatten in der Rudolf-Kinau-Straße in Delmenhorst in Brand.

Weil ihre Hunde in der Nacht anfingen zu bellen, schauten eine Bewohnerin des brandbetroffenen Hauses und ein Nachbar aus den Fenstern und sahen Rauch unter dem hölzernen Carport fest.

Umgehend wurde der Notruf der Feuerwehr gewählt. Der 28-jährige Hauseigentümer und sein 55-jähriger Nachbar schafften es, das Feuer mit Wasser aus Eimern und Gießkannen zu löschen. Die kurze Zeit später mit drei Fahrzeugen eintreffenden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst mussten nicht mehr eingreifen. Vorsichtshalber wurde auch ein Rettungswagen zum Brandort geschickt. Da keine Personen verletzt wurden, mussten die Rettungskräfte ebenfalls nicht tätig werden.

Am Carport und den Holzlatten entstanden geringe Schäden, die auf 500 Euro beziffert wurden. An zwei unter dem Carport abgestellten Fahrzeugen entstanden keine Schäden.

Da Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Brandort beschlagnahmt. Zeugen, die zum Zeitpunkt der Brandentstehung verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Der Einsatz vor Ort war um 02:30 Uhr beendet (388681).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell