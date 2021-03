Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke bestehlen Senioren ++ Anhänger löst sich von der Kupplung - Zwei Kinder verletzt ++ Love-Scamming - 60-Jährige fällt auf Liebesbetrüger herein ++

Rotenburg (ots)

Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke bestehlen Senioren

Sottrum/Rotenburg. Gleich zweimal haben falsche Handwerker am Dienstag Senioren in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15 Uhr klingelten sie in der Rotenburger Straße in Sottrum an der Tür einer 87-jährigen Frau. Der unbekannte Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor und ließ sich von der arglosen Dame in ihr Badezimmer führen. Damit machte er den Weg für einen Komplizen frei. Der fand in der Wohnung Bargeld und Schmuck. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst, als die Täter über alle Berge waren.

Kurz darauf traf es eine 85-jährige Rotenburgerin in ihrer Wohnung an der Straße An den Weiden. Auch hier gab sich der Unbekannte als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsse den Wasserdruck prüfen und bitte um einen Blick in das Badezimmer. Ein Komplize nutzte die günstige Gelegenheit, schlich in die Wohnung und schnappte sich eine Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis und Bankkarten.

Polizeihauptkommissar Thomas Teuber, Kriminalitätsexperte der Rotenburger Polizei, warnt ausdrücklich ältere Menschen vor dieser, mittlerweile schon alten Masche: "Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vergewissern Sie sich, wen Sie vor sich haben und lassen Sie sich die Ausweise zeigen!" Beim kleinsten Zweifel sollten Senioren immer die Polizei um Hilfe bitten.

Anhänger löst sich von der Kupplung - Zwei Kinder verletzt

Brockel. Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Kurzen Straße. Ein 56-jähriger Autofahrer war dort kurz vor 17 Uhr mit einem Renault und einem Anhänger unterwegs. Während der Fahrt löste sich der Anhänger von der Kupplung und rollte gegen drei, auf einem Kettcar sitzende Kinder. Vor einem Schaufenster kam der Anhänger schließlich zum Stehen. Zwei der drei Kinder, beide 8 Jahre alt, zogen sich leichte Verletzungen zu.

Love-Scamming - 60-Jährige fällt auf Liebesbetrüger herein

Gnarrenburg. Mehrere tausend Euro hat eine 60-jährige Frau aus der Gemeinde Gnarrenburg in den zurückliegenden Wochen an einen Betrüger verloren. Über ein Internetportal hatte die Frau den Mann kennengelernt. Wie sich jetzt herausstellte, zielte dieser Kontakt von Anfang an auf einen Betrug ab. Das Kriminalitätsphänomen "Love-Scamming" bezeichnet eine moderne Form des Heiratsschwindels. Mit gefälschten Profilen gaukeln Männer und auch Frauen ihren Opfern zunächst Verliebtheit vor. Ist dann eine Vertrauensbasis hergestellt, folgt ganz schnell die Bitte nach einer finanziellen Zuwendung. Nach der ersten Überweisung folgte im Falle der betrogenen Gnarrenburgerin die Forderung nach mehr Geld. Da wurde die 60-Jährige skeptisch und meldete sich bei der Polizei.

Abfälle in der Feldmark entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Ostereistedt. Unbekannte haben in den zurückliegenden Wochen in der Feldmark rund zwei Kubikmeter Müll illegal entsorgt. Ein Zeuge bemerkte den Unrat, bestehend aus Haus-, Bau- und Gartenabfällen, und meldete den Frevel bei der Polizei. Der Fundort befindet sich rund einen Kilometer in Richtung Bademühlen am Waldrand. Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Ohne Gurt und ohne Fahrerlaubnis

Bremervörde/Hesedorf. Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag ohne Führerschein in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Der Mann war den Beamten gegen 15.40 Uhr am Landwehrdamm aufgefallen, weil er nicht angeschnallt am Steuer seines Autos saß. Er habe seinen Führerschein zu Hause, so der Fahrer. Später stellte sich heraus, dass das nicht stimmte. Die Fahrerlaubnis war dem 45-Jährigen wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Jetzt muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Gurtverstoßes verantworten.

Alte Versicherungskennzeichen am E-Scooter

Rotenburg. Ohne gültigen Pflichtversicherungsschutz ist ein 31-jähriger Mann am Dienstagvormittag mit einem E-Scooter im Upaltenweg unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei wurde kurz vor 12 Uhr auf ihn aufmerksam. An dem Trendfahrzeug befanden sich noch die alten, schwarzen Kennzeichen für das Jahr 2020. Ab dem 1. März 2021 sind die neuen, blauen Kennzeichen erforderlich.

Einbrecher kamen in der Nacht

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Friedrich-Dedecke-Straße eingedrungen. Wie sie sich den Zutritt verschafft haben, ist noch unklar. Aus der Wohnung nahmen sie ein Smartphone und ein Tablet mit. Damit entkamen sie unerkannt.

