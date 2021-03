Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelzug kommt von der Autobahn ab - 59-jähriger Fahrer verstirbt im Fahrzeug ++ Falsche Polizisten arbeiten auch am Wochenende ++ Transporterfahrer ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

Sattelzug kommt von der Autobahn ab - 59-jähriger Fahrer verstirbt im Fahrzeug

Sittensen/A1. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Sonntagnachmittag ein 59-jähriger Kraftfahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann kurz vor 16 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Sittensen mit einem Sattelzug in Richtung Bremen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 59-Jährige von der Autobahn ab und fuhr hinter die Lärmschutzwand des Sichtdreiecks der Anschlussstelle. Ungebremst krachte das Fahrzeug in die Wand. Dabei wurde die Fahrerkabine massiv deformiert. Der 59-Jährige wurde darin eingeklemmt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über 200.000 Euro aus.

Falsche Polizisten arbeiten auch am Wochenende

Gnarrenburg/Sandbostel. Am Sonntagabend haben eine 87-jährige Frau aus Gnarrenburg und ein 64-jähriger Mann aus Sandbostel unerwartete Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Gegen 19.50 Uhr klingelte zuerst das Telefon bei dem 64-Jährigen. Der Anrufer gab sich als Polizist aus Selsingen aus. Man habe einen Straftäter festgenommen und bei ihm ein Zettel gefunden. Darauf stehe der Namen des 64-Jährigen als nächstes Opfer. Der Angerufene kannte die Masche und legte auf. Ähnlich gingen die falschen Polizisten eine Viertelstunde später bei der 87-jährigen Gnarrenburgerin vor. Diesmal lasen der Frau aus der Todesanzeige ihres Ehemannes vor. Man sorge sich um ihr Vermögen. Kriminelle hätten es angeblich darauf abgesehen. Die Seniorin verständigte daraufhin ihren Sohn. Der erstattete eine Strafanzeige bei der echten Polizei.

Transporterfahrer ohne Fahrerlaubnis

Tiste/A1. Am Sonntagvormittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen einen 42-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis geschnappt. Der Mann war gegen 10.20 Uhr mit einem Transporter auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen "Lappen" hatte. Seine Fahrt war an dieser Stelle zu Ende. Der Mann musste seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Visselhövede. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Sonntagvormittag einen 54-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Wagen in der Mühlenstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Wagens saß. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

