POL-ROW: Pressemitteilung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 26.02. - 28.02.2021

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressemitteilung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 26.02. - 28.02.2021

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel: Verkehrsunfallflucht auf dem Penny-Parkplatz Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Scheeßel. Auf dem Parkplatz wurde ein abgestellter Pkw durch einen Fahrzeuginsassen eines anderen Pkw beim Aussteigen beschädigt. Hierbei schlug dieser mit seiner Tür gegen den abgestellten VW Touran in Rot mit BRV-Kennzeichen und beschädigten diesen an der hinteren linken Tür. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen kann wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Scheeßel (04263/985160) zu melden.

Rotenburg: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs "Am Pferdemarkt/Mühlenstraße/Goethestraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Im Zuge der Kollision beider Fahrzeuge stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich direkt nach der Kollision vom Unfallort. Hierbei handelte es sich vermutlich um einen roten Pkw. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Rotenburg (04261/9470).

Visselhövede: Ruhestörung endete im Gewahrsam Am Samstag, gegen 06.00 Uhr, kam es in Visselhövede zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Überprüfung des Sachverhaltes führte dazu, dass der 56-jährige Verursacher zunächst, trotz seiner Alkoholbeeinflussung, dazu bewogen werden konnte, die Musik leiser zu stellen. Im Verlauf der nächsten Stunden kam es jedoch zu wiederholten Ruhstörungen und zusätzlich zur Androhung von Straftaten in Richtung des Beschwerdeführers der Ruhestörung. Der alkoholisierte Verursacher provozierte die Situation derart, dass es erforderlich war, die Person in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei verhielt er sich grds. friedlich, beleidigte die eingesetzten Beamten jedoch auf dem Weg zur Dienststelle nach Rotenburg. Neben diversen Strafanzeigen werden ihm auch die Kosten der Ingewahrsamnahme in Rechnung gestellt.

Zeven: Geburtstagsfeier aufgrund Verletzung der Corona-Bestimmungen aufgelöst Das Zevener Ordnungsamt wurde über eine Feierlichkeit in der Ortschaft Heeslingen - Boitzen informiert. Bei einer gemeinsamen Überprüfung am 27.02.2021, gegen 23.48 Uhr durch das Ordnungsamt Zeven mit der Zevener Polizei wurde festgestellt, dass dort 9 Personen aus unterschiedlichen Haushalten einen Geburtstag feierten und damit gegen die aktuell geltenden Beschränkungen verstießen. Vor Ort wurden die Personalien der anwesenden Personen festgestellt. Gegen alle Beteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Feier anschließend aufgelöst.

Visselhövede: Trunkenheitsfahrt mit 1,69 Promille Am Sonntag, gegen 10.54 Uhr, kam es im Rahmen einer Verkehrskontrolle zur Feststellung einer Alkoholbeeinflussung eines 54-jährigen Visselhöveders. Er war im Visselhöveder Stadtgebiet mit seinem Pkw unterwegs. Nach der Durchführung eines Alkotests war eine Mitnahme zur Dienststelle nach Rotenburg erforderlich. Dort wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Weiterhin musste er seinen Führerschein abgeben und wird sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen müssen.

Lange, PHK

PI Rotenburg (Wümme)

