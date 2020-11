Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Tatverdächtiger Drogendealer mit falschen Papieren festgenommen

DuisburgDuisburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (24. November, gegen 6 Uhr) hat die Kripo im Rahmen der Amtshilfe zusammen mit dem Ausländeramt ein Mehrfamilienhaus an der Grünstraße kontrolliert. Dabei trafen die Beamten in einer Wohnung auf einen 19-Jährigen, der sich mit gefälschten Papieren auswies sowie Bargeld, eine scharfe Schusswaffe und Drogen offen auf dem Tisch liegen hatte. Dem Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft, die Wohnung des Tatverdächtigen zu durchsuchen, stimmte ein Richter zu. Die Beamten fanden daraufhin dealertypische Utensilien wie Feinwaagen und zwei Handys. Zudem konnten sie Heroin, Kokain und Marihuana sicherstellen. Den jungen Mann nahmen die Beamten fest. Er wurde wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Drogen, Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell