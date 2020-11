Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Unbekannte rauben 17-Jährigen aus

DuisburgDuisburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (24. November, 13:20 Uhr) einen 17-jährigen Jugendlichen in einer Parkanlage an der Straße "Am neuen Angerbach" mit einem Messer bedroht und ihn so gezwungen, sein Geld herauszugeben. Danach flüchteten die zwischen 16 und 18 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Täter. Einer der beiden hat schwarze, im Stirnbereich lockige Haare und braune Augen. Er trug schwarze Kleidung und einen Mundschutz. Der andere war mit einer blauen Jacke bekleidet. Die Kripo bittet um Hinweise. Zeugen wenden sich telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800 an das zuständige Kriminalkommissariat 13.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell