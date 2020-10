Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kaltbrunn

Landkreis Konstanz) Getreideanhänger gestohlen (28.09.-30.09.2020)

Allensbach-Kaltbrunn (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, in der Markelfinger Straße einen Getreideanhänger, der in einem Unterstand oberhalb eines Biohofes stand. Anhand der Spurenlage wurde der Anhänger mithilfe eines Traktors aus dem Unterstand gezogen und anschließend entwendet. Am Anhänger ist das Kennzeichen KN-M 498 angebracht. Er wird wie folgt beschrieben: älteres Modell, Druckluft gebremst, mit Aufsteckläden ca. 1 Meter hoch, innen mit Teppichboden verkleidet, hinten mit einem gut sichtbaren "Anhängermaul", drei 25 km/h Aufkleber (hinten/vorne/rechts), hydraulische Kippvorrichtung. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Hängers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

