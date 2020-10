Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Lkw stößt beim Rangieren gegen Auto (30.09.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Brauneggerstraße ereignete. Ein LKW-Fahrer beschädigte beim Rangieren einen Ford Focus, der am Fahrbahnrand parkte.

