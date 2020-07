Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt eines Radfahrers

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 24.07.2020 gegen 21:20 Uhr, stürzte ein Radfahrer alleinbeteiligt in der Schulstraße in Wilhelmshaven. Bei dem Radfahrer konnte eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Diesbezüglich wird ein männlicher Zeuge (ca. 20 Jahre alt, kurze dunkelbraune Haare) gesucht, welcher zur angegebenen Zeit ebenfalls die Schulstraße mit einem Fahrrad befuhr und den Vorfall beobachtet haben muss. Beim Eintreffen der Polizei war dieser wichtige Zeuge nicht mehr vor Ort. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.: 04421/942-0, telefonisch in Verbindung zu setzen.

