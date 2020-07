Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - trotz kurzer Unterhaltung geflüchtet - Polizei stellt an der Unfallstelle Fahrzeugteile sicher und sucht einen älteren dunkelgrünen Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.07.2020 kam es in der Werdumer Straße, Höhe Hausnummer 102, (in Höhe der dortigen Bankfiliale) zu einem Verkehrsunfall.

Der Fahrzeugführer fuhr gegen 12:50 Uhr rückwärts aus einer kleinen Nebenstraße heraus und übersah dabei den Pkw VW Polo, der sich im Fließverkehr befand. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die komplette Beifahrerseite eingedrückt wurde.

Nachdem die Geschädigte und der rückwärts Fahrende noch kurz miteinander gesprochen haben sollen, entfernte sich dieser dennoch, ohne dass der Austausch der Personalien veranlasst werden konnte. Bei dem flüchtenden Verursacher soll es sich um einen Mann in einem Alter zwischen 45 und 50 Jahre und einer Größe von 175 cm handeln, der kurze hellere Haare und eine Brille getragen haben soll.

Bei der Unfallaufnahme wurden Teile der hinteren linken Beleuchtungseinheit sichergestellt. Demnach dürfte es sich nach Angaben der Ermittler um einen älteren Pkw in dunkelgrün und mit einem amtlichen Kennzeichen aus WHV handeln, der hinten links einen Schaden haben müsste.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall bzw. zu dem beschriebenen und beschädigten Fahrzeug machen können. Der Fahrer bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

