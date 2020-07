Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl lohnt sich nicht! Beim Ladendiebstahl erwischt - Hausverbot, Polizei leitet Verfahren ein, entwendete Ware verbleibt im Markt

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Donnerstagabend, 23.07.2020, wurde die Polizei alarmiert, weil es in der Innenstadt zu einem Ladendiebstahl gekommen sein soll.

Den nur kurze Zeit später beim Verbrauchermarkt in der Bismarckstraße eintreffenden Beamten wird erklärt, dass eine männliche Person dabei beobachtet wurde, wie diese an den im Außenbereich aufgestellten Verkaufsständern des Marktes zwei Schirmmützen in die Jacke gesteckt und anschließend ohne die Waren zu bezahlen den Marktbereich verlassen hätte.

Die eingesetzten Beamten konnten den mutmaßlichen Täter im Nahbereich antreffen, in dem Korb des von ihm mitgeführten Fahrrades lagen die beiden Mützen.

Die Ware wurde dem Markt bereits wieder ausgehändigt und gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Er erhielt außerdem Hausverbot.

