Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Dreister Diebstahl während der Öffnungszeiten - Unbekannte entwenden während der Öffnungszeiten zwei Pedelecs - der Baumarkt dürfte gut besucht gewesen sein - Polizei bittet um Mithilfe!

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 21.07.2020, kam es in einem Baumarkt in der Flutstraße während der Öffnungszeiten zu einem dreisten Diebstahl von zwei Elektrofahrrädern. In der Zeit von 15 - 20:00 Uhr entwendeten Unbekannte die beiden mit einem Drahtseil gesicherte Pedelecs, die auf dem frei zugänglichen Bereich der Verkaufsfläche im Eingangsbereich abgestellt waren. Da in dieser Zeit der Baumarkt erfahrungsgemäß gut besucht ist, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, die in der Zeit in dem Markt waren und Auffälliges bemerkt, insbesondere verdächtige Personen in dem Eingangsbereich der Fläche beobachtet haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen.

