Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in die Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in die Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bremervörde. Nach dem Einbruch in ein Gebäude der Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft an der Bremer Straße hat die Bremervörder Polizei noch in derselben Nacht einen Tatverdächtigen festnehmen können. Zeugen hatten zuvor mitgeteilt, dass sich ein Mann in der Bürgermeister-Hey-Straße auffällig mit einer Geldkassette beschäftigt habe. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg. Die Beamten konnten die beschriebene Person dort aufgreifen. Ermittlungen ergaben einen direkten Tatzusammenhang zum Einbruch in das Gesellschaftsgebäude. Die Polizei nahm den 29-Jährigen vorläufig fest. Auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass der Mann einschlägig wegen Einbruchdiebstahl und anderer Delikte bekannt ist. Außerdem bestand gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld. Die Ermittler des Bremervörder Kriminal- und Ermittlungsdienstes prüfen nun, ob der Festgenommene noch für andere Taten in Bremervörde und Zeven in Betracht kommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell