Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Verkehrsunfallflucht - Aufmerksame Zeugin gibt entscheidenden Hinweis

Melle (ots)

Ein 48-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 14.05 Uhr mit einem Transporter die Straße "Am Esch" in Richtung Westring. In Höhe der Hausnummer 3 stieß er gegen eine Straßenlaterne und setzte seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall, informierte die Polizei und gab den entscheidenden Hinweis. Aufgrund der Angaben der 27-Jährigen konnte der Unfallverursacher unmittelbar nach dem Zusammenstoß ausfindig gemacht werden. Auf freiwilliger Basis wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen dauern an.

