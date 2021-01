Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zugmaschine brannte aus

Osnabrück (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am frühen Montagmorgen zu einem Lkw-Brand in den Stadtteil Atter ausrücken. Der Fahrer eines mit Metallschrott beladenen Sattelzuges hatte gegen 03.25 Uhr einen Knall am Lkw vernommen und hielt daraufhin auf der L88, unweit der Autobahnabfahrt Hafen, an. Wenig später geriet das Fahrerhaus in Vollbrand und wurde dabei komplett zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand, der zwischenzeitlich zu einer enormen Rauchentwicklung geführt hatte. Die Lösch-und Aufräumarbeiten, inklusive der Straßenreinigung, dauerten bis etwa 08.30 Uhr an. Hierzu musste die in Richtung Osnbrück führende Fahrbahnseite zeitweise gesperrt werden. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden.

