Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Untersuchungshaftbefehl nach Überfall auf Bäckerei

Bissendorf (ots)

Ein 49-Jähriger überfiel am Samstagmittag eine Bäckereifiliale an der Mindener Straße und bedrohte eine 20-jährige Angestellte mit einem Messer. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann unmittelbar nach der Tat fest. Am Sonntag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

