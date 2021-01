Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - 83-Jähriger bei Zimmerbrand in Harpenfeld schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Glockenstraße kam es am Samstagabend vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Zimmerbrand. Ein 83-jähriger Bewohner hatte gegen 20 Uhr eine Heizdecke eingeschaltet und hörte ca. 30 Minuten später den Rauchmelder. Bei einer Nachschau bemerkte er eine starke Rauchentwicklung im Schlafzimmer. Er brachte die Decke nach draußen und alarmierte die Feuerwehr. Die ca. 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Essen, Eielstädt, Lockhausen und Harpenfeld löschten die Decke und das Zimmerinventar, und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die weiteren Räume. Der 83-Jährige erlitt bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 6000 Euro.

