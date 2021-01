Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Landwirtschaftlicher Betrieb von Einbrechern heimgesucht

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Donnerstagmittag (12 Uhr) und Freitagmorgen (10 Uhr) auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße "Vor den Höfen". Dort machten sie sich gewaltsam an dem Rolltor einer Werkstatt zu schaffen und stahlen aus den Räumen Baumaschinen und Werkzeuge. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05901/961480 zu melden.

