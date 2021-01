Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Brand auf Campingplatz in Balkum

Bramsche (ots)

Am Freitagabend wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Wohnwagenbrand auf dem Natur-Campingplatz Tho-Bo-Garten in der Straße "Am Campingplatz" gerufen. Eine 60-jährige Pächterin stellte gegen 19.20 Uhr fest, dass das Vorzelt ihres Wohnwagens in Flammen stand und versuchte das Feuer zu löschen. Als dies nicht gelang und der Brand auf den Wohnwagen und eine Holzhütte übergriff, alarmierte sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ueffeln, Balkum und Merzen stand der Wohnwagen bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Vorzelt, der Wohnwagen und die Holzhütte vollständig zerstört wurden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

