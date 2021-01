Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter zeigt sich Spaziergängerinnen in schamverletzender Weise

Osnabrück (ots)

An der Lengericher Landstraße, Ecke Kampweg, belästigte ein Unbekannter am Freitagnachmittag zwei 28 und 30 Jahre alte Spaziergängerinnen. Die Frauen befanden sich im Bereich des dortigen Auffangbeckens, als ihnen der Mann wiederholt entgegenkam. Bei einer erneuten Begegnung gegen 17 Uhr, manipulierte der ca. 1,85m große Täter an seinem Geschlechtsteil, woraufhin die beiden jungen Frauen die Polizei alarmierten und sich entfernten. Der Unbekannte war ca. 40 Jahre alt, wurde als dick beschrieben und trug eine grüne Jacke, eine graue Mütze und eine Maske. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell