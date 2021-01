Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht mit Nissan Qashqai

Bramsche (ots)

Auf der Hemker Straße ereignete sich am Dienstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Eine 44-Jährige befuhr zwischen 09.50 und 10 Uhr mit einem blauen BMW die Hemker Straße in Richtung stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung Gluckstraße geriet ein Unbekannter, der mit einem Nissan Qashqai in Richtung stadteinwärts fuhr, auf die Fahrbahn der 44-Jährigen und touchierte den BMW. Anschließend setzte der oder die Unbekannte seinen Weg fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

