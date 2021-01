Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfall mit drei Leichtverletzten

Bissendorf (ots)

Heute Morgen kam es auf der Krevinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Insassen eines Personentransporters leicht verletzt wurden. Der 77-jährige Fahrer war mit dem Ford Transit gegen 07.50 Uhr von Wissingen kommend in Richtung Schledehausen unterwegs, kam auf gerader Strecke aus noch unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und landete in einem kleinen Graben. Da die Insssen aufgrund der Schräglage des Fahrzeugs die Türen nicht vernünftig öffnen konnten, wurden sie von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Drei Personen im Alter zwischen 29 und 36 Jahren wurden schließlich mit leichten Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

