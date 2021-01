Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Gewerbebetrieb

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Gewerbebetriebes an der Bremer Straße, genauer zwischen Oststraße und Wesereschstraße, ein. Der oder die Täter begaben sich auf einen frei zugänglichen Hinterhof und öffneten gewaltsam eine Kellertür. In den Firmenräumlichkeiten wurden diverse Werkzeuge entwendet, der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu der Tat, zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell