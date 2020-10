Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Nach Unfall Hauptstraße kurzzeitig gesperrt

Iffezheim (ots)

Ein Unfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro machte am Mittwochmorgen eine kurzzeitige Sperrung der Hauptstraße notwendig. Gegen 9:40 Uhr kam ein Autofahrer auf der Fahrt von der Ortsmitte in Richtung Osten, offenbar aufgrund Sonnenblendung, mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten, weiteren Renault. Während an beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 5.000 Euro zu verzeichnen war, wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Zur Räumung der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen, musste die Hauptstraße kurzzeitig gesperrt werden.

