Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfallflucht in Altenmelle

Melle (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen im Verkehrskreisel Riemsloher Straße/Nachtigallenstraße ereignete. Der Fahrer eines hellen Lkw fuhr gegen 07.30 Uhr von Gerden kommend über die Riemsloher Straße in den Kreisel ein und nahm der Fahrerin eines dort befindlichen roten VW Polo die Vorfahrt. Die Frau konnte einen Zusammenstoß zwar durch Abbremsen vermeiden, jedoch fuhr ein nachfolgender Opel Vivaro auf den Kleinwagen auf. Der Lkw-Fahrer schien den Vorfall zwar mitbekommen zu haben, hielt aber nicht an und setzte seine Fahrt über die Nachtigallenstraße in Richtung der Metank-Tankstelle fort. Der Flüchtige war etwa 40 Jahre alt, hatte eine rundliches Gesicht und schwarze Haare. Bei dem von ihm benutzten hellen Lkw handelte es sich vermutlich um einen 7,5-Tonner mit offener Ladefläche. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422/920600.

