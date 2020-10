Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.10.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Täter beschädigten das Stoffdach eines Pkw.

Salzgitter, Bad, Siegfriedstraße, 26.10.2020, 23.30 Uhr-27.10.2020, 07:00 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Täter einen gewaltsamen Zugang in einen Pkw BMW verschafft hatte. Im Verlauf der Tathandlung habe er das Stoffdach/Faltdach des Fahrzeuges aufgeschnitten und sich somit einen Zugang zum Innenraum verschafft. Bei der Tat wurden elektronische Geräte (Radio, Verstärker, Boxen) entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/8250.

