Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Samstag, den 13.06.2020, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14.06.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

1.) Bedrohung mittels Softairwaffe

Am Samstag, den 13.06.2020, gegen 23.25 Uhr, wurden in der Marktstraße in 38640 Goslar (OT Goslar-Innenstadt) zwei Männer (26 J.) und eine weibliche Person (19 J.) durch einen bislang unbekannten Täter mit einer Softairwaffe bedroht. Dem unbekannten Täter gelang es kurze Zeit später sich in unbekannte Richtung zu entfernen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

2.) Unwetterlage im LK Goslar

Aufgrund von plötzlich einsetzenden Starkregen/ Platzregen am Samstagnachmittag kam es vor allem in der Gemeinde Lutter am Barenberge, der Stadt Langelsheim und dem dazugehörigen Ortsteil Wolfshagen u.a. zu temporären Straßensperrungen der B 82 sowie Verkehrsbehinderungen/ -gefährdung durch herausgeschwemmte Gullydeckel.

Die Kräfte der Polizeiinspektion Goslar waren dabei in zahlreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen eingebunden.

i.A. Schulz, POKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell