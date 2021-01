Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - 18-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Bad Essen (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, mit einem schwarzen BMW die Straße "Im Glanetal" in Richtung Barkhausen. Als ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegenkam, wich der junge Mann nach rechts aus und verlor auf dem Seitenstreifen die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 18-Jährige, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, befreite sich aus dem Auto und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem silberfarbenen Pkw unterwegs war, setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

