FW-KR: Störung der Notrufleitung 112 in Krefeld behoben

KrefeldKrefeld (ots)

Der gemeldete Ausfall der Notrufleitung 112 im Stadtgebiet Krefeld ist behoben, alle Hilfeersuchen werden wieder in der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld entgegen genommen. Die Präsenz von Feuerwehrfahrzeugen in der Innenstadt und die Besetzung der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr als Meldemöglichkeit für die Bevölkerung ist aufgehoben. Um kurz nach 12:00 Uhr am heutigen Montag kam es zu einer technischen Störung der Notrufleitung 112 im Ortsnetzbereich Krefeld. Alle Hilfeersuchen über die Notrufleitung wurden zur Leitstelle des Kreises Viersen weitergeleitet und dort bearbeitet, Mitarbeiter der Leitstelle Krefeld unterstützen die Viersener Kollegen dabei. In dieser Zeit kam es zu ca. 60 Rettungsdienst-, Krankentransport- und Brandeinsätzen, die dort disponiert und nach Krefeld weitergeleitet wurden.

