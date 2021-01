Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht in der Osnabrücker Innenstadt - Verursacher flüchtet mit dunkelbraunem Peugeot

Osnabrück (ots)

In der Straße "Öwer de Hase" beschädigte der Fahrer eines dunkelbraunen Peugeot am Mittwochnachmittag einen silberfarbenen Opel Corsa und flüchtete. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in Höhe der "Deutsch Passage", als der oder die Flüchtige beim Zurücksetzen gegen den parkenden Kleinwagen stieß. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

